Dopo la lunga sosta forzata causata dall’emergenza sanitaria, finalmente riprende l’attività dei volontari Avo di Guastalla all’interno dell’ospedale di zona.

"Da sempre accanto alle fragilità e ai pazienti ricoverati – dice il presidente Giusy Scola – l’Avo ha sofferto molto per questo periodo di astensione obbligatoria dovuta alla pandemia. Sono stati mesi lunghi e carichi di attesa, di incontri e aggiornamenti. Ma ora si riparte. Per questo ringraziamo il nuovo direttore dell’ospedale per questa possibilità. E grazie a tutti i volontari che si sono resi subito disponibili a riattivare i servizi in ospedale, che si svolge mattino e pomeriggio nelle corsie di degenza della struttura sanitaria". L’Avo guastallese sta anche pensando a servizi per assistere persone "fragili" con attività da svolgere anche a domicilio.