Riprendono i lavori sul ponte Pianello

Martedì riprendono i lavori di consolidamento statico iniziati dalla Provincia a fine giugno sul ponte Pianello, lungo la Sp 108 a scavalco del Secchia tra Castelnovo Monti e Villa Minozzo. Un intervento che ripristinerà il transito sulla Sp 108, assicurando gli standard di sicurezza e riducendo i disagi nei collegamenti tra le comunità montane.

Il progetto, importo di 1 milione e mezzo di euro, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, prevede la realizzazione di un passaggio pedonale protetto che garantirà agli escursionisti un utilizzo sicuro di questa struttura che collega al sentiero Spallanzani e all’interno del Parco Nazionale. Il ponte sarà chiuso fino a luglio, termine previsto dei lavori, e il traffico sarà deviato sulla Sp 18 Busana-Ligonchio-Passo Pradarena per spostamenti tra Castelnovo e Ligonchio; sulla Sp 9 Felina-Villa Minozzo-Civago; Sp59 per Sologno e Ligonchio per spostamenti tra Felina e Villa Minozzo.

L’intervento prevede la manutenzione delle pile e delle spalle del ponte e il consolidamento dell’impalcato con una soletta strutturale di rinforzo. La soletta strutturale darà un migliore risultato statico e aumenterà la sezione stradale del ponte con l’inclusione del passaggio pedonale protetto.

s.b.