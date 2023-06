Riprese in via Guasco per un docufilm sull’infanzia di Kobe Bryant

Reggio Emilia, 6 giugno 2023 – Via Guasco pronta a finire ancora una volta sugli schermi internazionali. La piazzetta dedicata a Kobe Bryant e a sua figlia Gianna, scomparsi in un tragico incidente in elicottero il 26 gennaio del 2020, si è trasformata in un piccolo set cinematografico ieri mattina quando una troupe americana ha iniziato le riprese per un nuovo docufilm dedicato al grande campione di basket. Da quanto si apprende, si tratterebbe della ricostruzione dell’infanzia di Bryant, in gran parte passata in Italia tra Reggio Emilia, Rieti, Reggio Calabria e Pistoia, sempre al seguito del padre che giocava a basket nella nostra serie A. Un giovanissimo attore interpreterebbe il “miglior amico” di Bryant, che racconta in presa diretta la gioventù del campione.