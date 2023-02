Ripresi i lavori sulla pista ciclabile per San Giovanni

NOVELLARA

Pur se con ritardi rispetto alle scadenze fissate, stanno proseguendo gli interventi per completare il piano delle piste ciclabili che collegano il centro di Novellara alle varie frazioni, in particolare verso San Giovanni e Santa Maria della Fossa. Nei giorni scorsi sono ripresi i lavori tra Novellara e San Giovanni, accanto alla strada provinciale, con una banchina minima di 2,50 metri, partendo dalla zona dell’incrocio con Strada Sturlona fino alla rotatoria con Strada I Cento Passi. Al momento gli interventi si trovano nei pressi della rotatoria e proseguiranno pure in primavera ed estate. La nuova pista, della lunghezza complessiva di 860 metri, si andrà ad aggiungere ad un primo stralcio di 1120 metri, realizzato in precedenza, che collega la casa protetta a Strada Cartoccio. Previsti pure i lavori di sistemazione di Strada Provinciale Sud e il rifacimento del tappeto sul percorso ciclabile che attraversa la frazione, con successiva installazione di dissuasori mobili a protezione dell’area ciclopedonale. Gli interventi rientrano nel piano comunale di opere pubbliche per una mobilità sempre più sostenibile.