Ripreso dalla telecamerera mentre ruba in un’auto

È stato ‘catturato’ dapprima dagli occhi elettronici della questura, cioè dal sistema di telecamere della sala operativa che sorveglia diversi punti della città. E poi, poco dopo, anche dagli agenti delle volanti, che lo hanno fermato nel parcheggio della Coop di via Sani. Lui, un 38enne tunisino, Ghassen Zarrai, era stato visto attraverso la videosorveglianza di via Dante dall’operatore della polizia di Stato mentre si aggirava nel cuore della notte intorno alle auto parcheggiate in quella zona. Controllando le immagini delle telecamere a ritroso, è emerso che lui, poco prima, si era avvicinato a un’auto posteggiata, una Range Rover, per poi infrangere con un sasso il finestrino e rubare lo zaino lasciato all’interno dell’auto, in cui è scattato l’allarme. Dopo aver rovistato dentro lo zaino, il 38enne se ne è liberato. Sulla base delle descrizioni, le volanti, allertate dal poliziotto che stava visionando le telecamere, sono subito intervenute, nella notte di ieri, all’1.30, e hanno fermato e identificato il 38enne. A suo carico risultano precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti; lui, senza fissa dimora, risulta solito frequentare il quartiere della stazione, funestato negli ultimi mesi da fattidi criminalità anche gravi. Per il 38enne sono scattate le manette per l’ipotesi di furto aggravato. Il tunisino è comparso ieri davanti al giudice Matteo Gambarati per la direttissima, assistito dall’avvocato Francesco Tirelli. Il pm ha chiesto il divieto di dimora in provincia, la difesa invece la remissione in libertà o, in subordine, la stessa misura cautelare domandata dalla Procura. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura chiesta dal pm. La difesa ha chiesto un termine e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata al 20 febbraio.

al.cod.