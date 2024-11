"Ripristinare dissesti al cimitero". Passa la mozione del centrodestra

Segna sereno il barometro politico a Bibbiano, dove nel consiglio comunale di mercoledì sera sono state approvate due mozioni del centrodestra. Il consiglio ha approvato anzitutto la convenzione tra Comuni e Provincia per la gestione di un ufficio associato di supporto alle attività previste dal protocollo di legalità, per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell’urbanistica e nell’edilizia privata. Ratificata anche la delibera di giunta che contiene la variazione al bilancio di previsione 2024-’26. Una maxi manovra per rispettare le tempistiche di realizzazione di una serie di interventi, tra cui: rafforzare i servizi verso ucraini richiedenti asilo; avviare la stagione teatrale; cofinanziare un progetto di videosorveglianza; affidare un incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso al Tar promosso da privati contro la rimozione delle slot machine dal loro bar. La prima mozione del centrodestra, presentata dal consigliere Castagneti, richiedeva l’impegno a ripristinare dissesti vicino alle tombe e danneggiamenti ai monumenti, è passata all’unanimità. L’altra chiedeva la messa in campo del controllo di vicinato: approvata con l’astensione della maggioranza. Il sindaco Marazzi ha detto che sarà operativo a gennaio-febbraio. "Si è collaborato in modo costruttivo per i bibbianesi – commenta Castagneti – Auspichiamo che la nostra mozione dia un’accelerata". Aggiunge la consigliera Rizzo: "Siamo disponibili a cercare volontari idonei e alla diffusione della conoscenza del CdV".

f. c.