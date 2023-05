Ripristinare i ’vecchi’ patti di cittadinanza

Benedetta Salsi

Gli alvei dei nostri fiumi "non sono in pericolo a causa della vegetazione, è tutto monitorato". Parola di Aipo. Piuttosto, dice il direttore, i Comuni potrebbero attrezzarsi con patti di cittadinanza attiva per ripristinare quelle antiche e virtuose forme di ’pulizia privata’ che permettevano di fare legna da una parte e di tenere in ordine i letti dei torrenti dall’altra. In tempi di coperte corte e ristrettezze varie e in una terra così ricca di associazionismo e volontariato, una prospettiva di questo tipo aprirebbe scenari nuovi. È già stato fatto in Piemonte, perché no?