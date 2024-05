"Ripristinare reparti detentivi all’Arcispedale"

"La polizia penitenziaria è costretta a piantonare i detenuti tra i degenti comuni all’ospedale Santa Maria". A lanciare l’allarme è il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Vinci che annuncia un’interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute Orazio Schillaci e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio "al fine di chiedere un intervento per sanare questa grave e inaccettabile situazione che mette quotidianamente a rischio l’incolumità dei nostri cittadini e della polizia penitenziaria costretta a stare coi mitra nelle corsie del pronto soccorso dove non hanno neanche la precedenza".

Vinci spiega di voler raccogliere "il grido del Sappe (sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ndr)". Poi attacca la Regione: "I tagli delle strutture sanitarie, ha procurato dal 2016 la dismissione del reparto detentivo dell’Arcispedale reggiano, eliminando il settore separato e protetto da porte blindate, composto di due stanze con complessivi 4 posti letto. Oggi la condizione dei detenuti, che sono rimasti in struttura ospedaliera ma nei reparti comuni e sono piantonati da agenti della penitenziaria in divisa, e con mitra in pugno, in mezzo agli altri degenti comuni. Un pericolo anche per la stessa polizia penitenziaria che cerca semplicemente di fare il proprio lavoro. Un problema analogo si ripete al servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) di Correggio". Il deputato chiede al Governo di "ripristinare i reparti detentivi già allestiti ed il trasferimento del reparto Spdc da Correggio a Reggio, oppure realizzare una nuova ala sanitaria all’ Arcispedale da destinare ad uso esclusivo per il ricovero e degenza dei detenuti".