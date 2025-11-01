"Ripristinare subito le fermate nelle frazioni"

Una mozione per ripristinare le fermate nelle frazioni, almeno per alcune delle corse ferroviaria della linea Reggio-Guastalla, che interessa in particolare l’utenza di Bagnolo e Novellara. L’hanno presentata i consiglieri comunali di Novellara Democratica Civica, con la speranza che si possano ritrovare le fermate nelle frazioni per corse utilizzare soprattutto da studenti che si recano dalla Bassa alle scuole della città capoluogo. Si tratta del treno delle 7,06 e delle 14,23 da Guastalla e quello delle 14,03 da Reggio. "Chiediamo un ripristino – dicono i consiglieri Alessandro Cagossi, Ivo Germani, Matteo Montanarini e Sabina Magri – per far fronte ai disagi (di cui il Carlino ha scritto nei giorni scorsi, ndr.) lamentati da diversi utenti, in particolare dagli studenti residenti nelle frazioni che si recano alle scuole di Reggio o Guastalla. L’assenza di fermate nelle frazioni costringe i genitori di Santa Maria o San Giovanni ad andare a prendere i propri figli alle stazioni di Novellara o Bagnolo durante orari lavorativi, quindi con notevoli disagi, aumento del traffico veicolare e il conseguente maggiore inquinamento, con poi l’ulteriore dispregio dell’abbonamento annuale regolarmente sottoscritto. Lo stesso capita per gli utenti di San Bernardino, costretti a recarsi alle stazioni di Novellara o Guastalla per prendere i figli di ritorno da scuola. Il ripristino delle fermate nelle frazioni consentirebbe inoltre di evitare a diversi studenti di dover prendere la corsa precedente, arrivando con notevole anticipo a scuola". Intanto, nelle varie frazioni, tra le zone di Novellara e Bagnolo, è stata avviata una nuova raccolta di firme, paese per paese, a cui risultano aderire numerosi cittadini. Già nei mesi scorsi, di fronte all’ipotesi della soppressione delle fermate nei piccoli paesi, erano state avviate petizioni, ma senza l’esito sperato, con i gestori del servizio del trasporto pubblico ferroviario che alla fine hanno confermato le prime ipotesi, al termine di una serie di "sperimentazioni".

Antonio Lecci