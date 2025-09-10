Ripristinata la via per Polecchia e Geminella

Sono in fase di ultimazione gli interventi di ripristino di via Cavicchioni a La Vecchia di Vezzano. L’arteria conduce a Geminella e Polecchia, nel comune di Casina: la strada era stata danneggiata dal maltempo del giugno del 2024 che aveva provocato tanti danni e problemi nella nostra provincia.

L’operazione è stata concretizzata grazie allo stanziamento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna che, dopo la realizzazione delle opere di somma urgenza nel rio Fiumicello e lungo la scarpata di via Cavicchioni nelle settimane seguenti dalle intense precipitazioni piovose dello scorso anno, ha stanziato (a favore del Comune di Vezzano) 145mila euro per il completo ripristino e la messa in sicurezza della strada.

Il vicesindaco vezzanese Mauro Lugarini ringrazia "l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che, oltre ad essersi resa tempestivamente presente e operativa nei giorni immediatamente successivi gli eventi calamitosi dello scorso anno, si è anche fatta carico di interventi più strutturali e duraturi per il ripristino, la messa in sicurezza e il decoro delle situazioni più gravi quali appunto via Cavicchioni".

Le opere compiute nel corso dell’estate hanno riguardato la costruzione del parapetto in legno e la palizzata di contenimento per la messa in sicurezza della strada, il rifacimento del guardrail metallico, il ripristino delle cunette, la fresatura e asfaltatura della sede stradale, l’adeguamento delle canalette naturali a bordo strada e la realizzazione di canalizzazioni di scolo, la pulizia e gli sfalci di arbusti in eccesso.

Dal Comune di Vezzano hanno assicurato che i lavori saranno conclusi "nei prossimi giorni con la segnaletica orizzontale e l’adeguamento di quella verticale".

Matteo Barca