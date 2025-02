"Riprogettare gli spazi vivibili"

"Siamo sfidati – dice la candidata consulte Nicola Jane Murphy – non solo dalle vetrine poco attraenti degli spazi commerciali in affitto, ma anche dagli edifici pubblici e privati che sono in disuso da decenni. Dobbiamo esplorare come gli spazi pubblici e commerciali nel centro città possano essere progettati e utilizzati in modo diverso, abbiamo bisogno di più ‘terzi spazi’ in cui socializzare senza dover spendere denaro. Il centro è il salotto della città e potrebbe ospitare più luoghi dove praticare sport, incontri ed eventi. Dobbiamo poi incoraggiare le persone a passare meno tempo in auto. Se dedichiamo alcune vie solo a bici e pedoni, diamo priorità alle persone"