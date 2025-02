"Riprogrammiamo la produzione negli altri stabilimenti"

Inalca "è impegnata a garantire il futuro dei circa 180 lavoratori e con le parti sociali saranno attivati gli ammortizzatori sociali a tutela dei livelli occupazionali". Lo ha fatto sapere la ditta del gruppo Cremonini, ieri, in una nota in cui precisa alcuni elementi sul maxi incendio scoppiato la notte fra lunedì e martedì nel sito a Reggio Emilia in via Due Canali.

"Nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio: questa è stata la prima preoccupazione dell’azienda – sottolinea l’azienda – ed è confermato che nessuna persona ha subito danno. I dispositivi di sicurezza hanno permesso di diramare tempestivamente l’allarme antincendio, consentendo un intervento rapido dei Vigili del fuoco".

Quanto alle cause, "al momento è prematura qualsiasi considerazione: sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti".

Lo stabilimento Inalca, ex Unibon, è stato acquisito dal gruppo nel 2010: al suo interno sono lavorate carni destinate alla grande distribuzione, in particolare per la linea FiorFiore della Coop.

Lo stabilimento andato distrutto "era destinato alla lavorazione di carni fresche per conto terzi, con prodotti confezionati destinati alla grande distribuzione – ha infatti specificato lnalca – . L’azienda sta riprogrammando la produzione negli altri stabilimenti del Gruppo" ed "è impegnata a garantire il futuro dei circa 180 lavoratori. Con le parti sociali saranno attivati gli ammortizzatori sociali a tutela dei livelli occupazionali".

Per quanto riguarda l’impatto ambientale, "al momento non sono segnalate situazioni di eventuali contaminazioni", sottolineano.

Il gruppo Cremonini conta altri, grandi, stabilimenti di lavorazioni delle carni a Modena, Castelvetro, Pegognaga (nel Mantovano) e a Piacenza.

Inalca, a oggi, è il primo produttore italiano e uno dei leader europei nel settore delle carni in scatola, con una capacità produttiva di 200 milioni di scatolette all’anno pari a circa 50mila tonnellate.

Inalca è inoltre azienda leader nel settore della produzione e della macellazione delle carni bovine; sempre del gruppo Cremonini è l’azienda Marr, leader della distribuzione di pasti.