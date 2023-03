’RipuliAmo Bibbiano’ Si parte dal circolo Arci Ghiardo

Domani dalle ore 15 si terrà il terzo appuntamento di ’RipuliAmo Bibbiano’, giornate di volontariato ambientale per la raccolta di rifiuti abbandonati. Il ritrovo è alle 14.45 al circolo Arci Ghiardo, in via Montefiorino 1. A tutti i partecipanti sarà consegnato un kit per i lavori di pulizia: guanti e pinze, secchi e pettorine colorate. A fine febbraio la pulizia era stata svolta a Barco, dove dallo scorso anno è attiva l’associazione "Barco nel cuore" che si dedica proprio alla cura del territorio.