Ripuliamoci e comunità gambiana in azione. Raccolti da terra oltre sessanta sacchi di rifiuti

Finito il suono delle casse per il festival Elrow di sabato all’RCF Arena, i parcheggi sono stati ripuliti domenica mattina dal gruppo di volontari reggiani di Ripuliamoci. Una quarantina di persone hanno pulito il parcheggio principale in via dell’Aeronautica, il parcheggio di via del Chionso e il parcheggio Gold. I lavori di pulizia sono iniziati alle 8.30 ed erano ancora presenti diverse auto e camper all’interno degli stalli.

Quest’anno il compenso per la pulizia dei parcheggi in seguito ai tre maxi eventi sarà destinato al canile Amici di Marta di Bagnolo in Piano, alla cooperativa la Fenice che gestisce il canile e gattile di Cella, Rifugio Rocky di Reggio, Cooperativa Coress ed il Giardino del Baobab: un esempio di come il lavoro possa trasformarsi in un valido sostegno per tante nobili cause.

Durante la pulizia dei parcheggi sono stati raccolti circa quaranta sacchi di indifferenziato e più di venti sacchi di vetro e lattine, accuratamente differenziati dai volontari, supportati anche dai ragazzi della comunità gambiana di Reggio Emilia che, oltre ad aiutarli a pulire i parcheggi, hanno ripulito anche piazzale Europa, un bellissimo esempio di come il lavoro possa essere fonte di integrazione sociale.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto - dice Roberto Benelli di Ripuliamoci, coordinatore del gruppo che ha pulito i parcheggi - e siamo contenti di supportare diverse associazioni". "Ricordo che il nostro lavoro non termina oggi ma per ottenere il risultato sperato dovremo pulire anche i parcheggi dopo i prossimi due concerti, nei quali sono previste tantissime persone – specifica infine –. Chiunque sia interessato a prendere parte alle iniziative può seguirci nelle nostre pagine Facebook e Instagram Reggioemiliaripuliamoci o visionare il sito www.ripuliamoci.net".

Cesare Corbelli