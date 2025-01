"Riqualificare l’ex gasometro"

Pone l’accento sulla situazione Gasometro, l’invitata permanente Giorgia Natalini: "La riqualificazione dell’ex Gasometro è diventata ormai necessaria per risolvere i problemi di sicurezza ed igiene pubblica. Ogni giorno, numerosi studenti attraversano l’area per raggiungere il Polo Scolastico, esponendosi a situazioni potenzialmente pericolose, mentre chi lo usa come parcheggio lo percepisce come poco sicuro. La nostra proposta prevede di trasformare l’ex Gasometro in un’infrastruttura moderna e sostenibile: due piani di parcheggi per rispondere alla domanda di posti auto a ridosso del centro storico, riattivando i presidi di sicurezza ed un’area verde sul tetto che fungerebbe anche da ’polmone verde’ per combattere lo smog e migliorare la qualità dell’aria nel quartiere".