Riqualificata la palestra di Villa Sesso. Investimento da 100mila euro

Inaugurata ieri la rinnovata palestra Virginio Menozzi di Villa Sesso (via Enrico Ferri 14), che la scorsa estate è stata interessata da lavori di riqualificazione ed efficientamento impiantistico eseguiti dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio. La struttura, attualmente gestita dalla polisportiva Pegaso, permette ora agli sportivi di godere di una palestra rinnovata, confortevole e adeguata alle necessità tecniche di più discipline. Grazie agli interventi realizzati, per un investimento di circa 100mila euro, l’impianto è pronto per diventare infatti un polo attrattivo e un centro di ambito comunale e provinciale, adeguato per ospitare campionati di livello superiore, in particolare per quanto riguarda la pallacanestro e il basket in carrozzina, offrendo inoltre un impianto di qualità per la pallavolo. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Luca Vecchi, l’assessora allo Sport Raffaella Curioni, il presidente della Fondazione per lo sport Mauro Rozzi e la direttrice della stessa Fondazione, Silvia Signorelli. "Quella della palestra di Sesso è una importante riqualificazione di un impianto sportivo di quartiere, messo a disposizione delle tante squadre giovanili della città, che anche grazie a questi lavori potranno contare su uno spazio rinnovato e più efficiente sia da un punto di vista performativo che dell’accessibilità complessiva", hanno detto il sindaco Luca Vecchi e l’assessora allo Sport, Raffaella Curioni.