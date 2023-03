Riqualificate e messe in sicurezza tre fermate dell’autobus

Riqualificate e messe in sicurezza tre fermate dell’autobus in via San Lorenzo a Salvaterra, ora più accoglienti. Oggi tutte e tre le fermate, in cui transitano i mezzi del trasporto pubblico locale di Seta diretti a Scandiano e Sassuolo, hanno una pensilina nuova. Due sono dotate di panchina e tutte hanno un grado più elevato di sicurezza per gli utenti. Due fermate sono state create ex novo fuori dalla sede stradale. In una si è proceduto anche alla parziale tombatura di un canale per realizzare lo spazio.

In precedenza i passeggeri erano costretti ad attendere direttamente sull’asfalto con una situazione pericolosa che metteva a rischio la loro incolumità. L’operazione è stata voluta dal consiglio di frazione di Salvaterra, mentre gli interventi sono stati effettuati in collaborazione dall’amministrazione comunale (in particolare con il contributo della consigliera Lorella Ferrari) e dall’Agenzia della Mobilità di Reggio. Sono in funzione da oggi con la nuova segnaletica.

m.b.