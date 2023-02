Riqualificati gli spazi della biblioteca

La biblioteca comunale di Fabbrico continua l’impegno di rinnovamento e riqualificazione. E’ stata ampliata l’area di ingresso, capace di accogliere gruppi di studenti e attività culturali. "L’area di accesso è stata ripensata, spostando i banconi degli operatori e dedicando tre scaffalature all’esposizione delle novità librarie e di vetrine a tema, periodicamente rinnovate", dice l’assessore Elisabetta Pozzetti (foto).

Alcune modifiche sono state apportate con l’arrivo della nuova bibliotecaria, Eleonora Zanasi, di notevole competenza archivistica. Di recente è stato avviato un intenso lavoro di revisione e aggiornamento del patrimonio bibliografico, per arricchirlo non solo delle novità in uscita, ma anche per rinnovare e schedare le collezioni già presenti.

Insieme al rinnovo del patrimonio librario, è stata effettuata una selezione di testi che sono stati valutati non più rispondenti alle esigenze della biblioteca. Dopo le opportune autorizzazioni della Soprintendenza, questi testi vengono messi in vendita al prezzo simbolico di un euro, attraverso apposite ceste (sezione ragazzi e per adulti).