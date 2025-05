Riqualificato il parco accanto alla canonica di San Martino

Aperto ufficialmente il nuovo spazio verde accanto alla canonica di San Martino, realizzato grazie al bando del progetto Ri.Gi.Co, finanziato dal governo. Si tratta del "Giardino dei profumi e dei colori", percorso sensoriale arricchito da arredi pensati per giovani diversamente abili. E’ il 2° giardino riqualificato dalla parrocchia grazie al bando, dopo quello di Stiolo. Il Comune ha messo in sicurezza l’area con la pista pedonale tra via Rivone e via Facci, asfaltatura, nuova illuminazione e arredi. Presenti anche il sindaco Paolo Fuccio, il parroco don Giuseppe Zanichelli e il gruppo di giovani "Gocce di speranza".