Riqualificazione completata: ecco la nuova piazza Spallanzani

Tante persone ieri mattina a Scandiano hanno partecipato all’inaugurazione della riqualificata piazza Spallanzani. La banda Città di Scandiano ha aperto la giornata, seguita dagli interventi del sindaco Matteo Nasciuti, dell’assessore regionale Alessio Mammi, del presidente della Provincia Giorgio Zanni, dei progettisti dell’intervento Giampaolo Bendinelli e Wainer Zannoni, dell’assessore lavori pubblici Claudio Pedroni. La vicesindaca Elisa Davoli e l’ingegner Stefano Cappucci, scandianese che ha preso parte alla missione Ingenuity della Nasa, hanno raccontato il progetto Capsula del Tempo. "Bentornate e bentornati in piazza Spallanzani – ha detto il primo cittadino Nasciuti –. La nostra piazza centrale, che abbiamo riqualificato nei mesi scorsi e oggi restituiamo alla cittadinanza con un’inaugurazione formale e istituzionale, ma anche con un gesto simbolico come quello dell’interramento della capsula del tempo che lega questo momento al futuro di Scandiano. Riabbracciamo la nostra piazza più centrale e dev’essere una festa per tutte e tutti". Si è svolto durante la cerimonia l’interramento di una capsula del tempo, contenitore metallico che custodisce elementi simbolici della Scandiano del 2023 con l’indicazione di essere aperto tra 100 anni. Dopo il taglio del nastro, che ha visto protagonista Pulìn al secolo Giovanni Riva e per tutti gli scandianesi ‘il sindaco della piazza’, don Andrea Cristalli ha impartito la benedizione. Si è poi esibita la scuola di musica di Arceto Musar che ha chiuso la mattinata. Nel pomeriggio è avvenuta l’accensione dell’albero di Natale con la Boiardo Band prima del gran finale con festa e dj set a cura di Vino Vinili. I lavori, per un costo superiore a un milione di euro, sono stati eseguiti con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare la storica piazza con nuova pavimentazione, canali di scolo acque, illuminazione più moderna e meno barriere architettoniche.

Matteo Barca