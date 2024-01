Riqualificazione completata: piazza Aldo Moro risplende. E bimbi ringraziano il sindaco

È stata inaugurata ieri mattina la riqualificata piazza Aldo Moro, nel quartiere Espansione Sud di Correggio, al termine di lavori che sono durati circa tre mesi per un costo totale di 20mila euro circa: cinquantamila da bando regionale e 140mila a carico delle casse comunali. Sono stati eseguiti degli interventi che migliorano gli spazi, che ospitano pure il mercato contadino del sabato, ma anche eventi ricreativi, culturali, oltre ad alcuni momenti di condivisione sociale.

Gli studenti della scuola elementare Allegri hanno donato al sindaco Fabio Testi, chiamato al simbolico taglio del nastro, un disegno e una lettera per ringraziare dei lavori eseguiti sulla piazza del quartiere. La cerimonia, alla presenza di una folta rappresentanza dell’amministrazione comunale e anche di numerosi cittadini, è stata allietata dalle note della banda Asioli di Correggio.

Le nuove aiuole sono state realizzate come spazio di arredo della piazza, oltre che per favorire l’assorbimento dell’acqua piovana, fino alla messa a dimora di nuovi alberi per creare zone ombreggiate, in particolare per dare refrigerio nelle calde giornate estive. E ieri si è svolta pure un’edizione straordinaria del mercato contadino.