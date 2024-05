Riqualificazione del parco Europa. Ok al progetto esecutivo

La gestione del Parco Europa di Bagnolo, con la sua sicurezza e la sua manutenzione generale, sono da sempre al centro della discussione in paese. E, inevitabilmente, lo stesso argomento entra prepotentemente nella campagna elettorale, in vista delle elezioni comunali. Nei giorni scorsi la giunta comunale bagnolese ha deliberato l’approvazione di un progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione e ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica del Parco Europa, stralcio sud, quello compreso tra Via Repubblica e il chiosco. Il sindaco Gianluca Paoli, in campo come candidato a un mandato bis, segnala infatti come l’importo dei lavori sia di 88mila euro, di cui 70mila finanziati da risorse del Pnrr. Si prevede la rimozione dei 22 lampioni esistenti e l’installazione di trenta nuovi sostegni dotati di corpi illuminanti a led con sensore di movimento, oltre alla posa di 660 metri di nuova linea e il rifacimento del quadro elettrico. I lavori dovrebbero prendere il via entro l’estate. Intanto, proseguono gli appuntamenti proposti al parco Europa, grazie ad eventi legati allo sport, alle famiglie, alle scuole, ai bambini, con musica e ristorazione. L’avvio dell’attività del chiosco ha migliorato la situazione generale, garantendo un presidio in una vasta zona del parco bagnolese.

a. le.