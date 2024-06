Riqualificazione di Palazzo Contarelli

Grazie a un finanziamento del bando "Rigenerazione Urbana", sarà effettuata la rigenerazione di Palazzo Contarelli, in centro a Correggio. Il progetto punta a spazi innovativi per incrementare l’interesse intorno al mondo della musica, incentivare la musica dal vivo e valorizzare il patrimonio musicale in uno spazio multimediale e interattivo. L’intervento riguarda la rigenerazione dell’ala sud al piano terra, parte del piano ammezzato e parte del piano primo e riguarda la rigenerazione della corte interna comune, di accesso al palazzo. L’intento è quello di rigenerare un immobile pubblico e il suo contesto urbano di riferimento con operazioni di restauro e risanamento conservativo, con interventi architettonici, strutturali e impiantistici dell’esistente. Si tratta di un investimento di un milione e trecentomila euro, di cui circa il 50% finanziato dalla Regione.