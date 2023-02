Riqualificazione di piazza Roma Riaperto tratto di via don Minzoni

Lo scorso fine settimana è stato riaperto al traffico il tratto di via don Minzoni, importante arteria viaria nel centro storico di Campagnola. La riapertura della strada, che costeggia il municipio del paese, ora permette alle auto di uscire da piazza Roma anche dal lato dell’edificio comunale e non solo, come accadeva finora, sul lato di via Vettigano. Si tratta di un nuovo passo avanti del progetto di profonda riqualificazione di piazza Roma, in corso dall’inizio del 2022. Il cantiere si avvia alla parte conclusiva dei lavori muovendosi verso la chiesa parrocciale e già oggi occupa frontalmente la Villa Cottafavi, fino a palazzo Baccarini (sede della biblioteca), nella zona che vedrà la posa delle piante di gelso per ottenere un portico alberato. Allo stesso tempo è prevista l’apertura pedonale davanti al municipio, liberando sempre più porzioni della piazza. Con il procedere delle lavorazioni che interessano piazza Roma, l’ufficio tecnico comunale ha chiesto che venga collaudato parzialmente il lato dei portici, in anticipo rispetto al collaudo complessivo dell’intera opera, per autorizzare, già per l’estate, le distese all’aperto in piazza Roma per tutti gli esercenti, per favorire la fruizione della piazza e la realizzazione di eventi commerciali.