Riqualificazione ospedale. Rimosse le torri in metallo

Nuovo passo avanti nel progetto di riqualificazione strutturale dell’ospedale civile di Guastalla.

Nei giorni scorsi è stata attuata la rimozione delle torri in metallo nell’ambito dell’attività di completamento antisismico dell’edificio, con l’ausilio di grosse gru che non sono passate certo inosservate ai cittadini che sono transitati verso i reparti di degenza, i poliambulatori o verso il pronto soccorso, situato proprio accanto all’area di cantiere in cui si sta operando da tempo. Un’ala ospedaliera è già stata riqualificata con sistemi antisismici, dove di recente è stata pure inaugurata la nuova sede del Day Hospital Oncologico. Nel corpo C dell’ospedale il progetto antisismico prevede in totale un investimento di oltre due milioni di euro.

Secondo quanto prevede il piano di intervento, i lavori dovrebbero concludersi nei prossimi mesi.

In corso pure lavori nell’ex zona di carico e scarico di pazienti dei servizi ordinari, trasportati in ambulanza ai vari servizi. Proprio la zona di carico e scarico dei pazienti è stata trasferita in un’altra ala dell’ospedale, con accesso da via Rosario, permettendo così di chiudere gli accessi al Corpo C dell’edificio, ora resi inaccessibili al pubblico proprio per la presenza del cantiere.

Nei mesi scorsi sono stati eseguiti altri importanti interventi di messa in sicurezza strutturale, in particolare nell’area ospedaliera adiacente il pronto soccorso, dove sono previsti ulteriori lavori, in vista di un potenziamento del reparto di emergenza-urgenza, di cui si parla da tempo nell’ambito di un progetto di riqualificazione più ampio.

Antonio Lecci