Risarcimenti contro i crimini nazisti Chiedono giustizia dopo 80 anni

di Alessandra Codeluppi

Accadde nell’ottobre 1944, ma il dolore straziante di quel giorno ha attraversato il tempo fino ad arrivare ai nostri giorni. Un ragazzo di 23 anni, mentre stava andando in bici portando la madre sulla canna, incappò nei tedeschi. Loro fecero scendere la donna: poi, sotto i suoi occhi, spararono al figlio. Si allontanarono, poi si girarono: capirono che il giovane era gravemente ferito, ma non morto. Tornarono indietro e ed esplosero altri colpi, finendolo davanti alla madre. È una delle esecuzioni che i nazifascisti perpetrarono durante la Seconda guerra mondiale, nella nostra provincia: una nuova storia terribile arrivata alle soglie del 25 Aprile sul tavolo dell’avvocato Patrizia Pizzetti. Dopo quasi 80 anni i parenti chiedono il risarcimento per l’uccisione brutale di quel ragazzo: si può fare ancora, grazie alla proroga del termine delle domande al 27 giugno 2023. La Corte costituzionale ha permesso nel 2014 ai parenti delle vittime di crimini nazisti di rivolgersi al giudice civile per ottenere la condanna della Germania al risarcimento danni. Poiché la Germania non riconosceva validità a queste sentenze, i familiari potevano soddisfare il proprio credito risarcitorio soltanto sui beni tedeschi presenti in Italia e non destinati a funzioni pubbliche. Poi il problema è stato superato: con un decreto legge del 29 aprile 2022, il governo italiano ha istituito un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini delle forze del Terzo reich commessi tra l’1 settembre ’39 e l’8 maggio ’45.

Per l’inoltro delle richieste di risarcimento era stato fissato il primo termine del 27 ottobre 2022. Molte famiglie hanno avanzato la domande, ma altre non sono riuscite a farlo, perché non al corrente o per i tempi troppo stretti. Ma ora c’è una nuova possibilità: il decreto Milleproroghe ha spostato la data, come detto, al 27 giugno. Sono risarcibili crimini diversi dall’uccisione o conclusi con la morte, ai danni di civili, internati, deportati e chi ha subito torture. Vanno individuati i parenti più stretti della vittima che allora erano in vita e gli eredi oggi viventi: i diritti risarcitori si trasmettono di generazione in generazione. Occorre anche fornire prove del crimine attraverso racconti storiografici, menzione nei documenti, iscrizioni funebri, intitolazione di strade o piazze, pietre d’inciampo o altro. In questi mesi l’avvocato reggiano Pizzetti, in collaborazione con uno studio legale romano, ha seguito numerose vicende avvenute sia nel reggiano sia a Bologna e a Cesena, radicando le cause sempre nel tribunale civile di Bologna: uccisioni di un civile o per rappresaglia; deportazioni nei lager o rientrate a casa.

Nella settimana del 24 luglio si terranno tutte le prime udienze dei procedimenti già iscritti sia a Bologna sia a Roma. "Sono soddisfatta per la riapertura dei termini: i parenti della vittime possono avere nuove chance di avanzare la richiesta danni – afferma la legale – Grazie all’istituzione del fondo, mi risulta che siano state finora radicate circa 900 nuove cause, prima erano solo una cinquantina". Affidandosi a lei, hanno chiesto il risarcimento altre quattro famiglie reggiane: quelle del partigiano Dante Beltrami e di un altro uomo, uccisi il 23 aprile ’45 nella Battaglia di Ghiarda di San Rigo; di Silvio Ferrari, contadino di Toano trucidato il 30 luglio ’44 in una rappresaglia nazista durante l’operazione Wallenstein III; quella di un deportato tornato vivo da un campo di concentramento. Un genitore a cui hanno ucciso un figlio può chiedere circa 300mila euro: se l’anziano, come probabile, non è più in vita, il risarcimento può essere domandato da un figlio come erede, insieme al proprio danno come fratello della vittima se all’epoca era già nato, per altri 200mila euro. "Considerata la difficoltà dell’atto introduttivo e la documentazione datata nel tempo da cercare, è necessario procedere entro fine di maggio", consiglia Pizzetti.