Risarcimenti per i crimini di guerra, oggi conferenza online di Istoreco

A 78 anni dalla fine della seconda guerra mondiale è possibile chiedere, in base al Decreto Legge 362022 art. 43, il risarcimento per i crimini di guerra commessi dai nazisti in Italia, come l’eccidio di Cervarolo nella nostra provincia. Oggi alle 18 ci sarà un incontro informativo online sul tema: "Risarcimento per i crimini di guerra". Col DL 362022, art.43, è prevista la costituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un fondo di 50 milioni di euro tramite il Pnrr, per pagare i risarcimenti dei danni derivanti da crimini di guerra commessi dalla Germania nazista. Pertanto i militari internati dopo l’8 settembre 1943, cittadini ebrei deportati e vittime delle stragi possono sperare in un risarcimento che finora, nonostante le richieste da parte delle istituzioni competenti, la Germania ha sempre rifiutato.

Durante la conferenza odierna, tre avvocati esperti, Cristina Florean di Verona, Giulio Arria di Mantova e Joachim Lau di Firenze, risponderanno ai quesiti e spiegheranno cosa è necessario fare per ottenere l’eventuale risarcimento da parte degli eredi delle vittime delle stragi naziste. La conferenza online è organizzata da Istoreco. Gli interessati potranno seguire liberamente la diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Istoreco e potranno fare domande usando direttamente i canali social.