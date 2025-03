Risarcimento, Comune si accorda con l’azienda Valli. Accetta 23mila euro senza costituirsi parte civile

Il Comune di Fabbrico esce di scena dal processo legato ai "gessi" sparsi su terreni agricoli e risultati essere materiale pericolosi per terreno, colture, animali e salute umana, con superando i livelli consentiti di alcune sostanze potenzialmente dannose, stoccato in un’area di via Righetta e via Bonifica. L’autorità giudiziaria ha riconosciuto l’esistenza di un danno di immagine al Comune di Fabbrico, riconoscendo all’ente pubblico una provvisionale di ventimila euro oltre a quasi 3.500 euro come risarcimento delle spese processuali. La vicenda non è ancora conclusa, visto che è pendente il processo penale alla Corte di Appello di Bologna.

Ma il Comune ha deciso di uscire dalla questione, ritenendo di "interesse condiviso dalle parti" la risoluzione consensuale della vicenda, prevenendo ogni ulteriore controversia ed evitando di intraprendere altre azioni giudiziali che, secondo l’amministrazione fabbricese, comporterebbe dei rischi sull’esito finale. Si è dunque trovato l’accordo tra Comune e la controparte, con il sindaco Roberto Ferrari, il legale rappresentante dell’azienda Valli e i rispettivi avvocati, che hanno firmato un accordo che di fatto conclude la controversia con il pagamento del risarcimento (per un totale di poco più di 23 mila euro) a favore del Comune fabbricese. L’ente pubblico si ritiene "soddisfatto" e "rinuncia a ogni pretesa sia in sede civile sia in sede penale", dichiarando di non costituirsi come parte civile nel procedimento penale ancora in corso. Una decisione che, se da una parte mette l’ente pubblico locale al riparo da possibili esborsi economici, viene considerata troppo "frettolosa" da diversi cittadini del paese, che avrebbero preferito la prosecuzione della causa per puntare a un risarcimento superiore.

a.le.