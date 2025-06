Risarcisce le attività che aveva danneggiato. E viene assolto

Ha risarcito i danni alle due attività che aveva derubato. I titolari hanno ritirato la querela e il giudice Giovanni Ghini ieri ha pronunciato l’assoluzione per Vincenco Dubali, 23enne di origine albanese. Nel marzo 2024 il giovane era stato arrestato dalla polizia per le spaccate al centro estetico ‘Invidia’ di via Passo Buole e all’Art caffè di via Martiri di Cervarolo. Il giovane, con precedenti per droga e contro il patrimonio, dopo aver mandato in frantumi i pesanti infissi e le vetrate dei due esercizi commerciali, aveva asportato il fondocassa e un boccione contenente le mance per le bariste. Ma gli allarmi collegati con le centraline di sicurezza e le chiamate dei titolari al 113 hanno fatto individuare in pochi minuti il 22enne, che si stava allontando a piedi, cercando di passare inosservato. Indossava ancora gli indumenti che erano stati immortalati dalle telecamere e, dopo pochi minuti, ha ammesso i fatti davanti agli agenti.

Nella notte del 6 giugno era stato arrestato dai poliziotti dentro la lavanderia a gettoni "Speedy wash" in via Wybicki, nel quartiere della Rosta nuova: per lui è stata formulata l’ipotesi di tentato furto aggravato. La videosorveglianza interna aveva ripreso il giovane a volto coperto mentre entrava nella lavanderia alle 3.54 per poi tentare di aprire la cassa appesa a muro che serve a pagare i lavaggi; non riuscendoci ha forzato una porta interna accedendo a una stanza dove c’è la parte retrostante in metallo, che ha rotto prendendola a calci. Non ha portato via denaro perché la cassa era stata lasciata vuota. Il giudice gli ha applicato le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Reggio, di firma quotidiano e di permanenza notturna a casa: era stato chiesto un termine a difesa e la direttissima è stata rinviata. Sull’esito del processo per i due furti e il risarcimento versato, l’avvocato difensore Giuseppe Caldarola commenta: "È un segno positivo intrapreso grazie all’aiuto della famiglia".

al. cod.