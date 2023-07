Risate con Fubelli a Luzzara Ad Albinea rassegna jazz

Si chiude stasera la fiera di luglio a Luzzara con il cabaret di Gianluca "Scintilla" Fubelli, attore noto per le sue numerose partecipazioni a trasmissioni tv nazionali. Ingresso libero. In zona pizzeria da Nino le canzoni di Valerio Malagoli, tra stand, gastronomia e animazioni. A Rubiera, al chiostro de La Corte Ospitale, la rassegna "L’Emilia e una notte" propone "L’ultima figlia" di Matilde Vigna e Anna Zanetti, con Daniela Piperno e Matilde Vigna. Una madre accompagna la figlia in un fantastico viaggio interstellare… Ad Albinea la rassegna jazz propone stasera alle 21,30, al parco dei Frassini, il concerto di Linda May Han Oh (contrabbasso e basso elettrico) con Sara Serpa (voce), Greg Ward (sax), Fabian Almazan (pianoforte), Ziv Zavitz (batteria). A Reggio diversi gli appuntamenti di Restate: alle 19.45 la cena di Boorea in piazza Prampolini, ai Chiostri di San Pietro alle 21,30 il festival Mundus propone il concerto "Couleur" con Dobet Ghahorè (voce e percussioni), Julien Pestre (chitarra e voce), Mike Dibo (batteria), Louis Haessler (basso e tastiere). All’Arena Stalloni alle 21,30 il film "Rapito" di Marco Bellocchio, alla presenza del regista. A Guastalla alle 21,30 cinema nel cortile delle scuole di via Costa con il film "I primitivi"di Nick Park. A Poviglio, in piazza Umberto I, stasera alle 21,15 la commedia dialettale "Essere ignoranti è un diritto… ma qualcuno se ne approfitta!" della compagnia Artemisia Teater. A Castelnovo Monti alle 21 in piazza delle Armi prosegue "Piazza Parola" con la presentazione di "FontanHaus. Non un libro come gli altri" di Irene Licia Melloni e di "Storie taciturne" di Andrea Pedrazzi. A San Martino in Rio, a Le Fa.Gio di corso Umberto I alle 21 presentazione del romanzo "I Selvatici" di Sarah Savioli.

a.le.