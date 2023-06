Risate fino alle lacrime e pelle d’oca con Cuccurullo e Razzini

di Lara Maria Ferrari

Va in scena stasera alle 21, nel cortile della biblioteca Panizzi, lo spettacolo di narrazione ‘Se fossi te non sarei me’, di e con Matteo Razzini e Alfonso Cuccurullo. Un appuntamento che unisce teatro d’attore a teatro di narrazione, con l’ausilio di oggetti, della durata di 79 minuti 18 secondi e 9 millesimi circa (perché gli autori sono precisi e ci tengono) e rivolto a tutta la famiglia (dai 4 anni in su). Che cosa vedremo, dunque? Una tenzone, presa molto sul serio dai suoi interpreti, proprio come accade nei giuochi, ma anche con ironia. Accade infatti, per un errore fortuito, che a due narratori venga commissionato lo stesso lavoro: raccontare la storia più bella del mondo. Stesso luogo. Stesso orario. Stesso pubblico. Nessuno dei due sarà disposto a lasciare il palco all’altro. Riusciranno a raccontare la loro storia? E sarà davvero la storia più bella del mondo? Avvisano gli autoriattori che "la visione dello spettacolo può provocare: risate incessanti fino alle lacrime, mandibole slogate, dolori al basso ventre, stupori mozzafiato, gambe molli, pelle d’oca, pelle d’asino, capitomboli dalla sedia, sudori freddi e caldi, , cuori palpitanti, sospiri e innamoramenti.