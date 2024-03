Risate in dialetto a Cadelbosco e Massenzatico La stagione teatrale a Cadelbosco Sopra prosegue con la commedia dialettale 'Me marì l’è un ciclo sonè' della compagnia Fnil Bus Theater. A Massenzatico, il Teatro della Casca presenta 'Il buono il putto e il cattivo' con un cast di talento. In corso la Mostra "Marionette e Avanguardia Picasso Depero Klee Sarzi" a Palazzo Magnani, con una giornata di studio sul teatro di figura al Centro Malaguzzi.