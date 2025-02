Risate in dialetto e beneficenza ‘Dag a dree’ per Apro e Core

È a favore di Apro – per la Gastroenterologia al Core del santa Maria Nuova – lo spettacolo benefico che domani sera, alle 21, la compagnia Teatro della Casca porterà al Centro Insieme Bismantova (in via della Canalina 19). "Dag a dree!!!" è il titolo della divertente commedia dialettale, scritta da Roberto Fantuzzi con la regia di Sergio Ponzini, che viene proposta al pubblico. La storia: due famiglie convocate in tribunale, per motivi a loro sconosciuti, devono scoprire chi li ha portati davanti al giudice di pace e per quale motivo. Dopo una serie di rocambolesche vicende si arriva a un finale a sorpresa. Ingresso unico 10 euro. Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri telefonici

ð 0522295585 e 3209624465.