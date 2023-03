Risate piene di cattiveria al Fuori Orario con Merlino e i dilettanti allo sbaraglio

La rassegna "Fuori Stand Up", al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, stasera alle 21,30 propone il giovane emergente Gianluca Merlino, con monologhi su razzismo, scelte di via sbagliate, situazioni difficili ma raccontate in modo comico. Tra i suoi racconti anche momenti di pura fuga della ragione, utili a ricordare l’importanza di non prendersi troppo sul serio e allo stesso tempo avere la conferma che il tizio sul palco non stia tanto bene con la testa. Previsto anche il "microfono aperto", con possibilità per gli spettatori di salire sul palco per sperimentare la propria comicità.