Rischia di travolgere un 40enne poi scappa senza soccorrerlo

Ha visto l’auto arrivare verso di lui ed è riuscito a buttarsi di lato, salvandosi da conseguenze peggiori, mentre la vettura proseguiva senza preoccuparsi se l’uomo, urtato, avesse riportato qualche ferita.

L’incidente ieri mattina alle 5.20, in via Curiel a Montecchio. A rischiare di essere travolto è stato un 40enne, residente a Correggio, che stava lavorando per la raccolta dei rifiuti. Dopo aver fermato l’autocarro, è sceso per prendere un bidone. In quel momento ha notato l’auto che si stava dirigendo verso di lui, senza accennare a rallentare o a deviare la marcia.

L’uomo si è gettato di lato, venendo urtato mentre l’auto passava oltre. La vettura ha continuato senza accennare a fermarsi, nella direzione di Reggio.

Sono arrivati i soccorsi. Il 40enne è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova. Forte lo spavento, ma nessuna grave conseguenza dal punto di vista fisico.

Indagano i carabinieri di Bibbiano per individuare il guidatore dell’auto, potendo contare sulla testimonianza del 40enne e sulle immagini delle telecamere del paese.