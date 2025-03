Rischio amianto: "La mappatura del territorio è da aggiornare"

La lista Progetto San Martino in Rio sollecita interventi per far fronte al "rischio amianto" ancora presente in paese. Il consigliere Giovanni Bertani ha firmato una richiesta per aggiornare la mappa del territorio sulla presenza di amianto. Da mesi i consiglieri di opposizione attendevano risposte in materia: "Ci siamo dovuti rivolgere al difensore civico regionale, che ha provveduto a intimare al Comune di San Martino in Rio di fornirci i dati richiesti entro il 26 gennaio. Anche se con alcuni giorni di ritardo, ora la risposta è arrivata, dichiara Bertani.

"Da quanto risulta – aggiunge – ci sono risultati di rilevamenti aerei con droni, ma eseguiti nel 2018. Da allora nulla di nuovo risulta essere stato compiuto. E dire che stiamo parlando di 304 tetti per un totale di oltre 150 mila mq di superficie, con la maggior parte di queste coperture di qualità scadente, con 34 casi definiti di qualità pessima. Crediamo che sia necessario mettere mano a questa situazione non priva di rischi". Per questo Progetto San Martino ha presentato un’interrogazione consiliare per sapere "se qualcosa è stato fatto in questi anni e che cosa si intende fare nel prossimo futuro". Segnando pure come la normativa preveda di tenere sotto controllo le coperture di amianto presenti sul territorio, "rimuovendo o smaltendo le stesse qualora si deteriorino o diventino pericolose".