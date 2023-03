Rischio esternalizzazioni Solo la sinistra si fa sentire "La giunta sapeva già?"

Il tema del superamento del tetto di spesa e della necessità, da parte dell’amministrazione comunale, di rientrare da tale sforamento sembra interessare solo a sinistra. Sono Sinistra Italiana e Coalizione Civica a ‘cavalcare’ l’onda dell’allarme sollevato dai sindacati. "La giusta e doverosa presa di posizione della Cgil riguardo i rischi imminenti di tagli ed esternalizzazioni nei Nidi e Scuole di Infanzia fa tremare i polsi a tutti i cittadini che vedono nella pedagogia reggiana un riferimento nazionale, se non internazionale – sottolinea Cosimo Pederzoli, referente cittadino di SI - Nessuno vuole demonizzare il privato sociale ma è indubbio che alcuni servizi debbano restare in capo all’amministrazione. I vincoli di Legge e il completo appiattimento degli amministratori locali al neoliberismo, spesso concentrati a promuovere il "marchio" invece di tutelare i lavoratori, sta creando le basi per la perfetta privatizzazione dei servizi". Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli (in foto) di Coalizione Civica evidenziano come a rischio vi siano 70 dipendenti a tempo determinato impiegati all’interno del sistema delle scuole dell’Infanzia: "Quello che lascia stupiti che è abbiamo depositato diversi documenti che facevano il punto sulla tenuta delle partecipate e delle possibilità di esternalizzare come soluzione e chi ci governa ha sempre negato. Viene da pensare che già sapessero. Alla Istituzione Nidi e Scuole servono 600mila euro? Si pensi che Sindaco e Giunta spendono 500mila euro di comunicazione e oltre 1,2 milioni di euro in consulenze…".