Rischio idrico, l’attacco di Savina: "Sollevammo il problema mesi fa. Ma nessuno fece manutenzione"

"Solo 9 mesi fa abbiamo interrogato il Presidente dell’Unione Val d’Enza per sapere dei rapporti tra Aipo e le istituzioni dei nostri Comuni. Come sempre siamo stati tacciati per visionari". Così inizia la critica di Paolo Savina, consigliere comunale (Fd’I) di Gattatico e dell’Unione, dopo il venerdì di apprensione che ha tenuto a dir poco sulle spine tutti i territori lungo il corso del torrente Enza. La pioggia torrenziale ha messo a dura prova gli argini, che però hanno retto, ma ha risaltato una problematica sollevata da tempo: l’enorme quantita di detriti che occupano l’alveo, col rischio che l’acqua non defluisca a dovere.

"Avevamo chiesto certezze circa la periodicità e sistematicità delle manutenzioni all’alveo dell’Enza – continua Savina – e dell’effettivo svolgimento dei lavori. Nessuna criticità rilevata, con un torrente che, a detta loro, necessita “di periodiche manutenzioni per l’eliminazione del materiale depositato dalle piene“". Il consigliere ricorda anche che era stata presentata poi in Consiglio a Gattatico una mozione a fine giugno, riguardante proprio la sicurezza del torrente Enza in caso di ondate di piena: "Dopo aver ricevuto le istanze delle associazioni di volontariato e dei cittadini, abbiamo chiesto che il Comune si facesse intermediario (o meglio, facilitatore) con l’agenzia preposta all’autorizzazione della raccolte dei legnami ammassati nell’alveo. Ecco, ieri abbiamo tutti visto come le nostre amministrazioni abbiano sotto controllo la pericolosità dell’Enza".

"Quelli che erano i nostri allarmismi e vaneggiamenti – rimarca Savina – si sono materializzati contro i ponti più a valle del nostro torrente, mettendo di nuovo a rischio Sorbolo e Lentigione. Non sono bastate la lodevole iniziativa del sindaco Torelli a Montecchio o le preoccupazioni mai nascoste del sindaco Cesari a Sorbolo: la miopia e l’arroganza di chi amministra la cosa pubblica in Val d’Enza hanno dovuto portarci nuovamente a pochi centimetri dal disastro. Alla faccia di chi era accusato di inutile allarmismo".

Nina Reverberi