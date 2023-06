Rischio rogo in un cantiere

Vigili del fuoco in azione ieri mattina, dopo le nove, a Rubiera in una casa di nuova costruzione in via Madonna di Pompei. Si è verificato infatti un principio di incendio nel tetto dell’abitazione in cui è in attività il cantiere.

E’ avvenuta una fiammata, spenta direttamente dalla ditta che stava lavorando. Per precauzione, per evitare pericoli e ulteriori problemi, è stata allertata la centrale operativa del 115 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco arrivati con i loro mezzi dal comando di Reggio.

I pompieri hanno operato in via Madonna di Pompei per circa un’ora, accertandosi che la fiammata non potesse in qualche modo riprendere, avviando un incendio. Al termine del sopralluogo non sono fortunatamente emersi danni all’edificio.