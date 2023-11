Riscoprire le relazioni senza cellulari e pc. Un progetto per i giovani

Si intitola "Ragazzi fuori dallo schermo" il progetto creato dall’associazione Famiglia Ludica in collaborazione con l’educatore Gabriele Mari, con l’obiettivo di riportare gli adolescenti alla scoperta della relazione diretta e offline attraverso iniziative ludiche e culturali in presenza, che favoriscono socializzazione, inclusività, senso civico e critico. Un modo per recuperare i ragazzi a una realtà che non sia solo di contatti solo virtuali. Due eventi sono dedicati a giovani da 11 a 19 anni, al Centro Giovani Happyplace di via Piave a Fabbrico. Il 12 novembre dalle 15 appuntamento con giochi da tavolo, mentre il 22 novembre dalle 15 si svolge un "gioco teatro". Per informazioni: tel. 0522-751923 o biblioteca@comune.fabbrico.re.it. L’iniziativa gode di un contribuito regionale nell’ambito dei progetti per promuovere inclusione e coesione, e intende pure prevenire gli atteggiamenti di violenza, di bullismo e isolamento dei ragazzi che, purtroppo, sono sempre più all’ordine del giorno.