"Riscossione dei crediti, l’opposizione fa solo confusione"

"Abbiamo aumentato l’addizionale Irpef quest’anno? Falso, è la stessa dello scorso anno. La Corte dei Conti ha detto che una scarsa capacità di riscossione minaccia l’equilibrio del nostro Comune? Falso, era una riflessione generale, non riferita a Sant’Ilario". Così il sindaco Carlo Perucchetti (foto) replica ai consiglieri della lista di minoranza Alternativa civica che avevano stigmatizzato la presenza di 4 milioni di euro di crediti di difficile (o impossibile) riscossione nel Bilancio, accusando l’Amministrazione di non fare abbastanza per recuperare i crediti. Il sindaco spiega che i consiglieri "confondono, per scarsa competenza o interesse, il Fondo Pluriennale Vincolato (il meccanismo con il quale si spostano gli impegni di spesa da un esercizio all’altro) con il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (che non ha nulla a che vedere con le entrate). La minoranza offre un’immagine di sé di paladina degli onesti a intermittenza: perché si è astenuta quando è stato il momento di votare l’annullamento della cancellazione delle cartelle esattoriali?". Perucchetti dice che l’opposizione "mescola dati vecchi e confondendo voci tecniche diverse... È vero che c’è stato un aumento di residui attivi nel 2021 rispetto al 2020, ma il Comune ha messo in campo (e continua a farlo) tutti gli strumenti per recuperare i crediti".

Perucchetti poi spiega che "la Corte ha evidenziato una difficoltà nella riscossione dei crediti tributari relativi ad anni precedenti al 2020. Intanto sono interamente coperti dal Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Le iniziative intraprese e il lavoro degli uffici hanno portato nel 2022 ad un importante recupero di tributi arretrati. Proprio questa costante attività ha portato ad avere, per i crediti più vecchi riferiti alla Tari (2013, 2014, 2015 e 2016), una percentuale media di riscossione pari al 94,60%".

Francesca Chilloni