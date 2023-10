Risistemata la strada. L’asfalto era stato steso un anno fa per il film

E’ stata "rattoppata" parte della carreggiata di strada della Vittoria, alla periferia di Novellara, dove nei giorni scorsi erano emersi dei cedimenti evidenti, con buche che rischiavano di provocare gravi incidenti, soprattutto al passaggio di ciclisti e motociclisti. La vicenda era stata segnalata dal Carlino, documentando la pericolosa situazione.

Gli addetti hanno coperto i buchi, migliorando la sicurezza in quel tratto di strada. Si tratta della carreggiata che era stata riasfaltata appena un anno fa in occasione delle riprese del film – con un cast internazionale – dedicato a Enzo Ferrari. Era stata la produzione del film a coprire i costi della operazione di riasfaltatura, in un tratto di strada della Vittoria utilizzato per ricostruire la scena dell’incidente in gara di Tazio Nuvolari, avvenuto nel 1957. L’intervento di manutenzione era stato in pratica il "regalo" della produzione del film in cambio dell’utilizzo della strada, rimasta chiusa al traffico per diverse settimane. Ora, però, anche per il passaggio giornaliero dei mezzi pesanti, la carreggiata sta presentando i primi importanti cedimenti.