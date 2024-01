Risolto il problema alle caldaie

Sembra essere stato risolto il problema all’impianto di riscaldamento alla casa protetta a Pieve di Guastalla, dove lunedì si è verificato un blocco che non ha permesso di riscaldare adeguatamente gli ambienti del Centro diurno, con ospiti e operatori costretti a restare con gli abiti pesanti addosso, con cuffie, piumoni e cappotti, per far fronte alle temperature gelide di questi giorni. Alcuni familiari di ospiti ieri mattina hanno confermato come la situazione sia tornata regolare, dopo un intervento di manutenzione che ha permesso di ripristinare il riscaldamento negli ambienti della struttura. "Una situazione che si era verificata non molto tempo fa, con ambienti freddi in attesa che fosse risolta l’avaria. Ci auguriamo – dicono alcuni dei familiari – che questi disagi non debbano ripetersi così frequentemente".