"Risolveremo in tempi brevi i problemi della caserma"

Il sindaco Carlo Perucchetti ha incontrato ieri dei vigili del fuoco, ingegner Antonio Annecchini, per capire quali sono le condizioni dello stabile di Sant’Ilario che ospita il servizio e capire come intervenire al meglio. "Il comandante – ha dichiarato Perucchetti – ci ha illustrato la situazione. Ci sono alcune problematiche sulle quali siamo già pronti ad intervenire operativamente in tempi molto brevi. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria sui quali, come fatto più volte in passato, l’amministrazione è pronta a intervenire. Non ho rilevato – ha concluso Perucchetti – dal resoconto del Comandante situazioni fuori dalla normalità e lo ringrazio per il puntuale resoconto che ci permette di continuare a mettere tutto il personale nelle migliori condizioni possibili per svolgere un importante e delicato compito".

Nei giorni scorsi il segretario provinciale del sindacato Conapo, aveva segnalato - tra gli altri problemi – il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e di climatizzazione.