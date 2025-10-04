Risonanza al Santa Maria rinviata per sciopero. La madre del paziente: "Mio figlio rischia la vita"

"Dopo aver ricoverato mio figlio ieri, solo stamattina ci hanno comunicato che la risonanza magnetica sarebbe stata spostata alla prossima settimana". Una risonanza magnetica con anestesia, programmata ieri all’ospedale Santa Maria Nuova, rinviata per l’adesione allo sciopero generale per Gaza del personale medico-infermieristico dell’azienda, fra cui gli anestesisti. A raccontare l’intoppo è Stefania Azzali (foto), presidente della cooperativa Casa Gioia e madre di un ragazzo disabile, con malattia genetica e tracheotomia: "La nostra è una situazione grave, mio figlio a febbraio è stato quaranta giorni in rianimazione, lottando fra la vita e la morte. Per questo, ogni suo spostamento deve essere organizzato nei dettagli per evitargli sforzi". Non essendo collaborante, la risonanza magnetica, programmata per ieri mattina alle ore 8, doveva essere eseguita in sedazione. "Ieri sera (giovedì, ndr) è stato ricoverato in neurologia per svolgere i prelievi preliminari. Questa mattina (ieri, ndr) ci hanno poi accompagnati in radiologia, ma dopo venti minuti di attesa ci è stato comunicato che gli anestesisti avevano aderito allo sciopero e che, di conseguenza, non era più possibile procedere con l’intervento".

La tecnica diagnostica era stata prenotata tre mesi prima. "La dottoressa Rizzi, la neurologa che segue mio figlio, e la dottoressa Carrese, primaria della rianimazione, hanno provato a riorganizzare la risonanza per il pomeriggio, riconoscendo che mio figlio dovesse essere considerato un caso urgente in quanto paziente a rischio. Le ringrazio sinceramente per il tentativo, ma alla fine, a causa della mancanza di infermieri e tecnici, non è stato possibile effettuare la visita oggi".

Appuntamento riprogrammato per il 7 ottobre. "Non voglio sindacare sullo sciopero, che è un sacrosanto diritto, piuttosto sull’organizzazione della direzione sanitaria, che se fosse stata più attenta avrebbe potuto evitare questo tipo di problematiche. Mio figlio ha le difese immunitarie basse, ogni uscita o ricovero è un rischio per una potenziale infezione". E chiarisce: "Capisco che lo sciopero abbia come conseguenza la creazione di disagi, e che una settimana di rinvio per la risonanza magnetica possa rientrare in questo, non è accettabile invece la disorganizzazione con cui è stato gestito il tutto: avrebbero potuto persino annullare l’appuntamento il giorno prima, almeno così non avrei esposto mio figlio due volte a potenziali rischi. Ci sono pazienti che possono gestire più facilmente gli imprevisti e pazienti fragili che invece rischiano la vita a ogni uscita".

Ylenia Rocco