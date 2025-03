’Risonanze del Divino’ in Cattedrale. Visite guidate per cogliere i segreti

Visite guidate accompagnate da musica classica e da un aperitivo finale: è la proposta che l’Ente Cattedrale Santa Maria Assunta di Reggio Emilia ha in programma per il pomeriggio di oggi (sabato 8 marzo) dalle 18 alle 19.30. L’evento, dal titolo ’Risonanze del Divino, alla scoperta dei segreti della Cattedrale e del Palazzo Vescovile di Reggio Emilia’, è finalizzato alla raccolta fondi a favore della Chiesa madre della Diocesi, organizzato dall’Ente Cattedrale in collaborazione con l’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia ’Don Luigi Guglielmi’, con l’Ufficio diocesano Beni culturali e con l’Executive Chef Catello Longobardi, che curerà il momento dell’aperitivo a conclusione dell’evento. I partecipanti saranno condotti da professori d’arte attraverso quattro luoghi iconici nei quali si svolgeranno mini-concerti di musica classica e liturgica: Cappella del Fiordibelli, Cappella del Tesoro, Cappella Coccapani e Biblioteca Capitolare dove sono custoditi ben 25mila libri antichi, il più celebre dei quali è il codice miniato Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore. Per giungere dalla Biblioteca alla Cappella Coccapani, quasi mai visibile alla cittadinanza, si attraverserà il porticato quattrocentesco che si affaccia su Vicolo Broletto: si avrà così l’occasione di godere di questo scorcio cittadino dall’alto. Per informazioni ulteriori sull’iniziativa e sulla raccolta fondi si può visitare il sito web www.diocesi.re.it mentre si può scrivere a entecattedralere@gmail.com per prenotazioni e richieste.

