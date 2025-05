Risorse complessive con co-finanziamenti per oltre 142 milioni di euro

Per la ricostruzione della città pubblica, le risorse totali messe in campo, comprensive dei co-finanziamenti disponibili, ammontano a 142 milioni di euro. I cantieri conclusi sono 175 per 70 milioni di euro, mentre i cantieri in corso sono 47 per oltre 35 milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 54 interventi, per un investimento stimato di oltre 37 milioni di euro. Il totale delle risorse ripartite per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è pari a 30 milioni di euro, ai Comuni della provincia di Reggio Emilia sono stati assegnati 3.041.923,60 euro. Le azioni progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I Comuni che hanno progetti finanziabili sono Fabbrico e Reggiolo.