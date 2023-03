Risparmio energetico alla media Galilei con nuovi infissi e luci a Led

Nuovi finanziamenti per gli edifici pubblici del Comune di Campagnola. Sono arrivati 250mila euro per lavori alla scuola media Galilei, dove è prevista la sostituzione degli infissi dell’edificio scolastico con infissi più performanti energeticamente e di tutti i corpi illuminanti interni con nuovi elementi a Led. L’intervento, unito alla recente sostituzione delle vecchie caldaie con modelli più recenti, comporterà un risparmio energetico sia per il riscaldamento sia per l’illuminazione, garantendo un maggiore confort alle aule.

La vera sfida, a questo punto, sarà quella di realizzare i lavori entro la fine di agosto, pena la decadenza del finanziamento, concentrando gli interventi nei mesi di chiusura estiva della scuola. Inoltre, è previsto l’avvio dei lavori, già finanziati dal Pnrr, per la costruzione della nuova mensa.

"Siamo particolarmente soddisfatti – dice il sindaco Alessandro Santachiara – perché siamo riusciti a costruire un nuovo progetto vincente, che andrà a qualificare il patrimonio pubblico, senza prendere nemmeno un euro dalle casse del Comune. Un progetto che porterà, in pochi mesi e per la seconda volta, nel territorio di Campagnola risorse importanti, davvero sorprendenti per un Comune di modeste dimensioni come il nostro". Intanto proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Roma, per restituire l’antico splendore al cuore del paese.

