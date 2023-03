Risparmio energetico, lampade a led al cimitero

Nuovi interventi a Cadelbosco Sopra per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di un miglior servizio a costi più contenuti per il Comune. Nelle scorse settimane sono stati completati i lavori di riqualificazione nei cimiteri di Cadelbosco, per sostituire tutte le lampade a incandescenza con nuove lampade a led. Questo permette una drastica riduzione dei costi per le luci votive, che in parte vengono coperti dai cittadini. La sostituzione ha riguardato circa 1.500 lampade, effettuata dal personale dell’area Lavori pubblici.

Un altro intervento, sempre per ridurre la spesa corrente, ha preso il via in questi giorni, con sostituzione dei corpi lampada a Cadelbosco Sotto, tra via Quarti, via Bastiglia, via Marconi, via Leonardo Da Vinci, per una spesa complessiva di sessantamila euro. "Nei prossimi mesi – spiega l’assessore Boris Soncini – presenteremo i progetti in fase di completamento per l’efficienza energetica, investendo risorse del Comune e finanziamenti statali".

Di recente è stata rivista pure la gestione degli orari di attivazione della pubblica illuminazione, con degli accorgimenti per non intaccare la pubblica sicurezza.