"Risposte all’autismo, mancano le risorse"

Tavola rotonda lunedì su autonomia e autismo al Planet Aut di Casalgrande per un confronto costruttivo in occasione della giornata mondiale di oggi sulla consapevolezza dell’autismo. Un incontro organizzato dall’assessore comunale di Casalgrande Marco Cassinadri e associazione Aut Aut alla presenza di esperti, rappresentanti istituzionali e famiglie che vivono quotidianamente le sfide legate a questa condizione. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Daviddi che ha ribadito il sostegno al progetto di Planet Aut e al contempo ha espresso le difficoltà degli enti locali nell’assegnare risorse con gli stringenti vincoli di bilancio, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e Fabrizio Corti, presidente Unione Tresinaro Secchia. Il tema è stato introdotto dal professor Carlo Hanau. Roberto Vassallo, presidente di Aut Aut, ha sottolineato che è fondamentale mantenere alta l’attenzione sull’autismo e difficoltà che le famiglie affrontano. Le testimonianze dei genitori hanno toccato temi cruciali: dalle difficoltà logistiche e di spostamento alle problematiche scolastiche e di sostegno fino alle sfide legate all’inserimento lavorativo degli adulti con autismo.

Sergio Zini, presidente cooperativa Nazareno di Carpi, ha posto l’accento sull’importanza di creare soluzioni personalizzate mettendo al centro le famiglie e i ragazzi, costruendo attorno a loro una comunità accogliente e solidale. Il responsabile del servizio sociale dell’Unione Luca Benecchi ha evidenziato le difficoltà nel rispondere alle esigenze delle famiglie a causa della scarsità di risorse. Sul tema della cura è intervenuto Marco Ferri, direttore distretto Ausl Scandiano. L’onorevole Ilenia Malavasi si è impegnata a farsi promotrice a livello governativo di soluzioni pratiche e legislative. La presidente della Fondazione per lo sport Valeria Prampolini, revisore anche di Aut Aut Odv, ha ribadito la necessità di creare reti tra le diverse realtà. Cinzia Rubertelli (vicepresidente Aut Aut) ha rimarcato l’importanza di lavorare per creare autonomia per i ragazzi e famiglie all’interno di comunità solidali e inclusive. L’obiettivo di Aut Aut è che il 2 aprile "non sia un singolo giorno, ma un impegno costante per garantire ai ragazzi con autismo e alle loro famiglie un’esistenza più autonoma e serena grazie a una rete di istituzioni e persone che supportino la loro qualità di vita e realizzazione dei loro sogni".

Matteo Barca